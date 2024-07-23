Boeing ile Antonov askeri projelerde işbirliği anlaşması imzalandı

Boeing açıklamasında, Ukrayna ekonomisindeki büyümeyi desteklemek için Antonov ile çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

"Anlaşma, en yeni ve etkili çözümleri uygulamak için yepyeni bir imkan seviyesi yaratıyor"

Antonov ile İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında bir anlaşma imzalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu anlaşma, Boeing ile havacılık ve savunma sanayinde gelecekteki yeni proje ihtimallerine ilave olarak, en yeni ve etkili çözümleri uygulamak için yepyeni bir imkan seviyesi yaratıyor.”

Ukrayna ordusunca kullanılan taktik İHA’lara yönelik eğitim, lojistik, onarım hizmetlerini kapsadığı aktarılan anlaşmanın, Antonov'un Boeing'e olası mühendislik desteğini de içerdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antonov Üst Yöneticisi (CEO) Ievhen Gavrylov, "Güçlü, yenilikçi ve verimli bir savunma sanayisi, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ve ulusal güvenliğin anahtarıdır. Boeing ile işbirliği yapmaktan ötürü son derece heyecanlıyız.” değerlendirmesini yaptı.