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Boeing ile sendika arasında geçici anlaşma

Boeing ile sendika arasında yapılan görüşmelerde geçici bir anlaşmaya varıldığı ve anlaşmanın onaylanması halinde 5 haftadır devam eden grevin sona ereceği bildirildi. Sendika, işçilere gelecek 4 yıl için yüzde 35 zam ve ek avantajlar teklif edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Boeing ile sendika arasında geçici anlaşma
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ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing ile devam eden görüşmelerde bir sonuca ulaşıldığını duyuran sendika, yaklaşık 33 bin çalışanı ilgilendiren kararı açıkladı.

Boeing ile grevin sona erdirilmesi ve çalışanların işlerine geri dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirten sendika yetkilileri, anlaşmanın nihai olarak uygulamaya girebilmesi için çarşamba günü sendika içinde oylanacağını ifade etti.

Daha önce de bazı geçici anlaşmaların sendika içinde oylanıp reddedildiğini anımsatan sendika yetkilileri, son anlaşmada işçilere gelecek 4 yıl için yüzde 35 düzeyinde ücret artışı öngörüldüğünü ve ilave avantajların anlaşmaya eklendiğini belirtti.

Boeing'in 33 bin civarında çalışanı, şirketin zam teklifini kabul etmeyerek 13 Eylül'de greve gitme kararı almıştı.

Şirket son olarak grevdeki işçilerine, gelecek 4 yıl için yüzde 30 zam, performans primi ve emeklilik yardımlarının iyileştirilmesi teklifinde bulunmuştu.

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