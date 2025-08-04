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Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk

Boeing’de yaklaşık 3 bin 200 işçi, şirketin yüzde 20’lik ücret artışı teklifini reddederek 1996’dan bu yana ilk kez greve gitti.

Haber Merkezi
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Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
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Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği'nden (IAM) yapılan açıklamada, Missouri ve Illinois eyaletlerindeki Boeing tesislerinde çalışan sendika üyesi işçilerin, şirketin son teklifini kabul etmediği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 bin 200 işçinin "adil" bir sözleşme talebiyle greve başladığı belirtildi.

Bu, söz konusu sendikanın 1996'dan bu yana yaptığı ilk grev oldu.

Greve giden işçilerin F-15 ve F/A-18 gibi ileri teknolojiye sahip savaş uçaklarının yanı sıra modern füze ve savunma sistemlerinin montaj ve bakımını üstlendikleri aktarılan açıklamada, yaptıkları işlerin ABD'nin ve müttefiklerinin ulusal güvenliğini ve savunma operasyonlarını desteklemede hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Boeing, yeni sözleşme kapsamında yüzde 20'lik ücret artışı teklif etmişti.

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