Boeing'den THY anlaşmasıyla ilgili açıklama: 'Gurur duyuyoruz'

Boeing ve Türk Hava Yolları (THY), Türk Hava Yolları'nın şimdiye kadarki en büyük Boeing geniş gövde alımı olan 75 adede kadar 787 Dreamliner için kesin sipariş anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşma, 35 adet 787-9, 15 adet daha büyük 787-10 ve opsiyonel olarak 25 adet 787 Dreamliner'ı kapsıyor. Bu yeni sipariş, Türk Hava Yolları'nın filosunu daha da büyütmesine ve modernize etmesine katkı sağlamasının yanı sıra ABD genelinde 123 binden fazla istihdama destek olacak.

Türk Hava Yolları, aynı zamanda, tamamlandığında Boeing'den yapılan en büyük tek koridorlu uçak alımı olacak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda görüşmelerin tamamlanmış olduğunu açıkladı. 787 ve 737 MAX siparişlerinin birlikte değerlendirilmesi Türk Hava Yolları'nın kapasitesini ve uçuş ağını genişletirken, Boeing filosunu da iki katına çıkaracak.

Boeing'den açıklama: Gurur duyuyoruz

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stephanie Pope, “Türk Hava Yolları'nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere bir kez daha 787 Dreamliner ve 737 MAX'i seçmesinden gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları, 787'yi uzun menzilli filosunun çok yönlü bir bileşeni hâline getiren küresel havayollarından biridir. Bugüne kadar 1.200'den fazla uçak teslim ettiğimiz 787 Dreamliner ailesi, her gün yaklaşık 500 bin yolcuya hizmet vererek geniş gövde filoları arasında en fazla ülkeyi birbirine bağlıyor. Türkiye ve Türk havacılık sanayiinin 80 yıllık gururlu bir ortağı olarak, Türk Hava Yolları'nın operasyonlarını genişletirken, yolcularına benzersiz deneyimler sunmasında desteğimizi sürdürmeye devam etmekten mutluyuz” dedi.