  3. BofA: 2026'da yabancı fon girişleri artacak! Türkiye öne çıkıyor
BofA: 2026'da yabancı fon girişleri artacak! Türkiye öne çıkıyor

Bank of America (BofA), 2026’da gelişen piyasalara yabancı fon girişlerinin artmasını öngörüyor. Kuruma göre Türkiye, bu girişlerden en çok fayda sağlayacak ülkelerden biri olacak.

BofA'nın yayımladığı rapora göre, küresel fonların ABD varlıklarından çıkış yapmasıyla birlikte gelişen piyasalara yönelmesi bekleniyor. Bu eğilim, gelişen ekonomilerin dayanıklılığına dair artan işaretlerle de desteklenecek.

BofA Küresel Gelişen Piyasalar Sabit Getirili Strateji Başkanı David Hauner, "Zayıflayan dolar, merkez bankalarının faiz indirimleri için açılan alan ve fonların tarihsel olarak düşük seviyelerdeki pozisyonlanması, gelişen piyasa varlıklarını destekleyecek" dedi.

Türkiye öne çıkıyor

Raporda yabancı fon girişlerinden en çok faydalanması beklenen ülkeler Brezilya, Meksika, Kolombiya, Türkiye ve Polonya olarak yer aldı.

Öte yandan, Asya yerel para cinsi tahvillerinin düşük faizler nedeniyle yatırımcıların ilgisini daha sınırlı ölçüde çekebileceği vurgulandı.

