BofA: ABD doları 2025’in en güçlü yatırımcı talebini gördü

Yatırımcı rotayı dolara çevirdi. Fransa ve Japonya’daki siyasi ve ekonomik sarsıntılar ve küresel endişelerle dolar yeniden tahtına çıktı. Bank of America (BofA) analistlerine göre, geçen hafta ABD doları 2025’in en güçlü yatırımcı talebini gördü.

ABD doları geçtiğimiz hafta 2025'in en yoğun yatırımcı ilgisini topladı. Dolara olan talep Bank of America’nın (BofA) pazartesi günü yayınlanan verilerinde ortaya çıktı.

Hedge fonları ve varlık yöneticileri dolar alımını yönlendirdi

BofA analizinde, hedge fonları ve varlık yöneticilerinin dolar alımındaki artışı yönlendirdiğini belirtti. Japonya ve Fransa’daki gelişmeler muhtemelen kısa dolar pozisyonları hakkındaki endişeleri güçlendirdi.

Rapora göre, hedge fonları öncelikle Japon yeni, Avustralya doları ve gelişmekte olan piyasa para birimlerine karşı dolar satın aldı. Varlık yöneticileri ise ağırlıklı olarak euroya karşı dolar alımına odaklandı.

Talep genişledi

Veriler, yatırımcıların opsiyon piyasalarında da ABD dolarını desteklediğini gösterdi. Bu destek çoğunlukla euro ve gelişmekte olan piyasa para birimlerine karşı gerçekleşti. Bu durum, dolara olan talebin genişliğini daha da kanıtladı.

Doların gücü daha da artabilir

Bank of America analistleri, kurumsal ve resmi kaynaklardan gelen arzın olmaması durumunda doların gücünün daha da artabileceğini belirtti. Bu kaynaklar, söz konusu dönemde para biriminin kazançlarını dengelemeye yardımcı oldu.

