BofA anketi: Küresel yatırımcıların risk iştahı güçlendi

Bank of America (BofA), temmuz ayına ilişkin Fon Yöneticileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre küresel yatırımcıların ekonomik görünüme ilişkin iyimserliği artarken, riskli varlıklara yönelim de güç kazandı.

Güvercin Fed beklentileri, yapay zekâ yatırımlarındaki artış ve küresel büyümenin dirençli kalacağına yönelik öngörüler, yatırımcı güvenini destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıktı.

"İniş yok" beklentisi rekor seviyeye çıktı

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, küresel ekonomi için "iniş yok" senaryosunu bekleyenlerin oranının yüzde 54 ile rekor seviyeye ulaşması oldu.

Buna karşılık ekonomide sert daralma öngören "sert iniş" beklentisi ise yalnızca yüzde 2 seviyesinde kaldı.

Fon yöneticileri ayrıca portföylerindeki nakit oranını yüzde 4,1'den yüzde 3,6'ya düşürdü.

BofA, bu seviyenin tarihsel olarak teknik bir "satış sinyali" oluşturduğunu belirtirken, azalan nakit pozisyonlarının büyük ölçüde hisse senedi piyasalarına yöneldiğine dikkat çekti.

ABD hisse senetlerindeki ağırlık ise Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Fed ve petrol beklentileri değişti

Para politikası tarafında ankete katılan fon yöneticilerinin yüzde 83'ü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayındaki ara seçimlerden önce faiz artırımı yapmasını beklemediğini ifade etti.

Bu görünüm, piyasalarda Fed'in sıkılaşma döngüsünü yeniden başlatacağına yönelik endişelerin sınırlı kaldığını gösterdi.

Emtia piyasalarına ilişkin beklentilerde ise aşağı yönlü revizyon dikkat çekti. Fon yöneticileri, 2026 yıl sonu petrol fiyatı tahminini 86 dolardan 71 dolara düşürdü.

Anket, küresel büyümeye yönelik iyimserliğin sürmesine rağmen enerji fiyatlarında daha ılımlı bir görünüm beklendiğine işaret etti.