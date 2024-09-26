BofA, TCMB’den faiz indirimi beklentisini açıkladı

ABD’li Bank of America (BofA), Türkiye'de makroekonomik dengesizliklerin yavaş da olsa iyileştiğini belirterek Türkiye’de keskin bir daralma yerine hala yumuşak bir iniş görmeye devam ettiklerini açıkladı.

BofA, Türkiye’de enflasyonun eylülde yüzde 50 politika faizinin altına kalmasının muhtemel olduğunu, ancak hizmet enflasyonunun henüz yavaşlamadığını ifade etti. Banka, eylülde enflasyonun yüzde 48, bu yıl yüzde 42 ve gelecek yıl da yüzde 25 olmasını öngörüyor.

İlk faiz indirimi 2024’te

Banka, TCMB'nin ilk faiz indirimini aralık ayında 250 baz puan yapmasını beklerken, kasımda veriler beklenenden daha iyileşirse indirimin mümkün olduğunu ancak bunun 150-200 baz puan arasında olmasını beklediğini açıkladı.

Banka geçtiği notta, cari açık beklentisini bu yıl için yüzde 2'den yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için de yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e revize etti.