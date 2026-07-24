BofA, TLREF normalleşmesi için tarih verdi

Bank of America (BofA) Global Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gecelik vadede borç verme faiz oranını (TLREF) düşürmesi için en erken fırsatın 13 Ağustos'ta açıklanacak Enflasyon Raporu olabileceğini belirtti.

BofA analisti Hande Küçük, TLREF'in beş aydır yüzde 40 seviyesinde bulunarak yüzde 37'lik politika faizinin 300 baz puan üzerinde seyrettiğini, iki faiz oranının yeniden yakınsamasının zamanlamasına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

Petrol fiyatları hareket alanını sınırlıyor

Banka, TCMB'nin beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 37'de sabit tuttuğunu ve para politikasının duruşu ya da TLREF'in normalleşmesine ilişkin yeni bir yönlendirme yapmadığını belirtti.

Raporda, Brent petrolün yeniden 100 dolar seviyesine yaklaşmasının kısa vadeli enflasyon risklerini artırdığı vurgulanarak, TCMB'nin şimdilik TL mevduat ihaleleri yoluyla TLREF'i yüzde 40 civarında tutmasının beklendiği ifade edildi.

BofA, eşel mobil sisteminin yeniden tam olarak uygulanması halinde dahi akaryakıt ve ulaştırma fiyatlarına yönelik risklerin, para politikasında etkili bir gevşeme için alanı sınırlayacağını değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak

Rapora göre, ABD ile İran arasında yeniden uzlaşma yönünde ilerleme sağlanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kısmen normale dönmesi halinde görünüm iyileşebilir.

Bu senaryoda TLREF'in 10 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yüzde 37'ye yaklaşabileceği belirtilirken, temel beklentinin TLREF'in daha uzun süre yüzde 40 civarında kalması yönünde olduğu kaydedildi.

Enflasyon ve faiz tahminlerinde yukarı yönlü risk

BofA, mevcut baz senaryosunda yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,5, politika faizini ise yüzde 36 olarak öngörmeye devam etti.

Ancak Brent petrol fiyatının yılın ikinci yarısında ortalama 90 dolar, yıl genelinde ise 94 dolar seviyesine yükselmesi halinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 30-31 aralığında gerçekleşebileceği ve politika faizinin yüzde 37'de kalabileceği belirtildi.

Banka, bu senaryoda TLREF'te normalleşmenin Eylül-Ekim PPK dönemine ertelenebileceğini ifade etti.