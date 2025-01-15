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BofA toplantısında enflasyon konuşuldu: Ocakta yüksek gelebilir!

Amundi Gelişen Piyasalar Kıdemli Fon Yöneticisi Aksoy, katıldığı BofA'nın Londra'daki yatırımcılar toplantısında, sunum yapan Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan'ın enflasyonun ocak ayında yüksek gelebileceğini söylediklerini aktardı.

Haber Merkezi
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BofA toplantısında enflasyon konuşuldu: Ocakta yüksek gelebilir!
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Bank of America'nın (BOFA) Londra'daki konferansında yatırımcılarla buluştu.

Konferansa katılan Avrupa’nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Fon Yöneticisi Hakan Aksoy, Bloomberg HT'de katıldığı yayında, Bakan Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan'ın sunumlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Aksoy, konferansta Karahan'ın ocak ayında enflasyonda mevsimsel etkilerle yüksek bir oran görülebileceğini aktardığını, ancak genel trendin aşağı yönlü olduğunu belirttiğini aktardı.

Yabancıların ağırlıkla “enflasyon düşecek mi, ne kadar düşecek, enflasyon hedefi, faiz indirimlerinin düzeyi ve düzeni” ile ilgili sorular sorduğunu dile getiren Aksoy, Şimşek'in enflasyon, sürdürülebilir ödemeler dengesi ve büyüme politikasına ilişkin açıklamalar yaptığını dile getirdi.

Konferansa ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Burada önemli olanın enflasyon olduğunu aktararak, enflasyonda üst bant yüzde 26 ama fiyatlama biraz daha yüksek olabilir. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam enflasyon konusundaki beklentileri daha iyi bir noktaya getirdi" dedi.

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