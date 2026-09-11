Dört dev bankadan TCMB için yeni faiz tahminleri

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bank of America ekonomisti Hande Küçük, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini ekim ayındaki toplantıda düşürmesini, daha sonra ikinci çeyreğe kadar sabit tutmasını bekliyor.

Dün gerçekleştirilen ve politika faizinin yüzde 37 seviyesinde bırakıldığı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından bir rapor yayımlayan Küçük, “Ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından TCMB'nin Nisan 2027'ye kadar faizleri sabit tutmasını bekliyoruz” dedi.

Küçük, yüksek petrol fiyatları ve jeopolitik riskler nedeniyle ve özellikle de enflasyon beklentilerinin hâlâ yüksek olduğu göz önüne alındığında, anlamlı bir faiz indirim döngüsünün zor göründüğüne işaret etti.

BofA ekim ayında faiz indirimi bekliyor

“Nisan ayında 2027'nin ilk çeyreğindeki enflasyon baskılarının hafiflemesi ve enerji kaynaklı olumlu baz etkilerinin ortaya çıkmaya başlaması bekleniyor” diyen Küçük, “Ortalama Brent petrol fiyatlarının 2026'da varil başına 85 dolar, 2027'de ise 75 dolar olacağı varsayımıyla, politika faizinin 2026 sonunda yüzde 29,5'lik enflasyona karşılık yüzde 36, 2027 sonunda ise yüzde 26'lık enflasyona karşılık yüzde 32 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Deutsche Bank yıl sonunda yüzde 35 faiz öngörüyor

Deutsche Bank analisti Yiğit Onay'ın geçtiği notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmediği belirtilerek, kararın TCMB'nin ağustos ayının ikinci yarısında fonlamayı haftalık repo seviyesine geri döndürerek fiilen 300 baz puanlık gevşeme sağlamasının ardından gelmesine dikkat çekildi.

Deutsche Bank'a göre bu durum, artan enerji fiyatları yoluyla enflasyon, cari denge ve bütçe üzerindeki dış riskler karşısında acil bir takip hamlesine duyulan ihtiyacı azalttı.

Temmuz ayına kıyasla Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda daha yapıcı bir ton benimsediğini belirten Deutsche Bank analisti, genel olarak iç koşullar giderek faiz indirimlerini desteklerken, yüksek enerji fiyatları ve daha az elverişli dış ortamın Merkez Bankası'nı temkinli davranmaya devam etmeye yönelttiğini kaydetti.

Temmuz ayındaki toplantıya kıyasla ileriye dönük yönlendirmenin değişmediğini belirten analist, “Toplantı öncesinde özetlediğimiz çerçeveyle genel olarak tutarlı: İç koşullar giderek daha düşük faiz oranlarını gerektiriyor, ancak dış ortam henüz yeterli güveni sağlamıyor” ifadelerine yer verdi.

TCMB'nin rezerv birikiminin durakladığını ancak cari pozisyonlardan kaynaklanan bazı çıkışlara rağmen rezerv kayıplarının sınırlı kaldığını belirten notta, gelişmelerin iç dinamiklerin yapıcı bir yönde ilerlediğini göstermeye devam ettiği kaydedildi.

Enerji fiyatları faiz patikası için risk oluşturuyor

Dış ortamın bir önceki Para Politikası Kurulu toplantısından bu yana önemli ölçüde kötüleştiğine işaret eden Deutsche Bank, petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti.

Kısa vadeli enflasyon seyrine ilişkin enerji kaynaklı risklerin giderek yukarı yönlü bir eğilim göstermeye başladığını belirten Deutsche Bank analistinin notunda, “Komitenin enerjiyle ilgili risklere daha fazla önem vermesi, ağustos ayındaki 300 baz puanlık etkili gevşemenin hemen ardından ilave bir faiz indiriminin erken olacağı yönündeki görüşümüzle tutarlı görünmektedir” denildi.

Deutsche Bank analisti, “Enerji fiyatlarındaki belirsizlik, dördüncü çeyrek için önemli bir risk olmaya devam ederken ve enflasyon seyrine ciddi belirsizlik katarken, mevcut koşulların daha da kötüleşmek yerine istikrar kazanması senaryosunda, dördüncü çeyrekte iki kere 100 baz puanlık faiz indirimi ve yıl sonuna kadar yüzde 35'lik politika faizi öngörümüz geçerliliğini koruyor” dedi.

Deutsche Bank 2027 sonunda faizi yüzde 30 bekliyor

Analist, “Daha ileriki dönemde, 2026'nın ikinci yarısındaki enerji şokunun ardından gelen olumlu baz etkileriyle desteklenen, 2027'nin ilk yarısında enflasyonun düşüşe geçmesini beklemeye devam ediyoruz. Bu durum, yıllık enflasyonun 2027 ortalarında yaklaşık yüzde 26,5'e düşmesine olanak tanıyarak, önemli pozitif reel faiz tamponu korunurken, Merkez Bankası'nın ikinci çeyreğin sonuna doğru yüzde 31,5'e doğru gevşemesine imkân sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Deutsche Bank, seçimlerin 2028 yılının ilk yarısında yapılacağı varsayımıyla, 2027 yıl sonu enflasyon ve politika faizi tahminlerini sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 30 olarak açıkladı.

Barclays son iki toplantıda 200 baz puanlık indirim bekliyor

Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu (PPK) kararının ardından "Şimdilik Bekleme Modunda" başlıklı bir değerlendirme raporu yayımladı.

Kıdemli Ekonomist Ercan Ergüzel tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin faizleri değiştirmeyerek ihtiyatlı duruşunu koruduğu, ancak yılın son iki toplantısında, ekim ve aralık aylarında, 100'er baz puanlık iki faiz indirimiyle politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

Barclays'in 2026 enflasyon tahmini yüzde 30

Ağustos ortasındaki Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'e çıkarıldığı hatırlatılan raporda, açıklanan yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile tahminlerin daha gerçekçi seviyelere güncellendiği belirtildi.

Barclays, güncellenen patikayla birlikte enflasyonun ancak 2029 yılında tek haneye inmesinin öngörüldüğüne ve bu tahminlerin piyasa beklentilerine daha yakın durduğuna işaret etti.

Barclays, jeopolitik risklerde yumuşama ve enerji fiyatlarında dengelenme varsayımı altında kademeli faiz indirimlerinin dördüncü çeyrekte başlayacağını öngörüyor.

Ekim ve aralık aylarındaki 100'er baz puanlık iki indirimle politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine inmesini bekliyor.

Bankanın 2026 enflasyon beklentisi yüzde 30, politika faizi beklentisi ise yüzde 35 seviyesinde. 2027 enflasyon beklentisi yüzde 23,1, politika faizi tahmini yüzde 29 olarak belirlendi.

ING de yıl sonunda yüzde 35 faiz bekliyor

ING Economic and Financial Analysis (THINK), yayımladığı "Monitoring Turkey" raporunda Türkiye ekonomisine yönelik makroekonomik beklentilerini açıkladı.

Rapora göre reel GSYH büyümesinin yıllık bazda 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 3,6 olması bekleniyor. Büyümenin 2027 yılında kademeli şekilde ivmelenerek birinci çeyrekte yüzde 3,4, ikinci çeyrekte yüzde 3,8, üçüncü çeyrekte yüzde 4,1 ve dördüncü çeyrekte yüzde 4,6'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. 2028'in ilk çeyreğinde ise büyümenin yüzde 4,7 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Yıllık TÜFE enflasyonunun dönem sonu itibarıyla 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,8, dördüncü çeyreğinde yüzde 29,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ING, enflasyonun 2027 yılı boyunca kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyor. Buna göre TÜFE'nin birinci çeyrekte yüzde 26,4, ikinci çeyrekte yüzde 23,7, üçüncü çeyrekte yüzde 22,4 ve dördüncü çeyrekte yüzde 22,0 seviyesine ineceği tahmin ediliyor. 2028'in ilk çeyreği için beklenti ise yüzde 21,2 olarak açıklandı.

ING 2027 boyunca kademeli faiz indirimi öngörüyor

ING'nin tahminlerine göre Merkez Bankası politika faizinin dönem sonu itibarıyla 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 37 seviyesinde sabit kalması, dördüncü çeyrekte ise yüzde 35'e çekilmesi bekleniyor.

Politika faizinin 2027 boyunca aşamalı olarak düşürülmesi öngörülürken, oranların birinci çeyrekte yüzde 32, ikinci çeyrekte yüzde 30, üçüncü çeyrekte yüzde 28 ve dördüncü çeyrekte yüzde 26 seviyesine gerilemesi bekleniyor. 2028'in ilk çeyreği için faiz tahmini yüzde 25 olarak paylaşıldı.

On yıllık tahvil getirisinin dönem sonu itibarıyla 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 32,75, dördüncü çeyreğinde yüzde 30,67 olması öngörülüyor.

ING'nin 2027 yılı tahminleri birinci çeyrek için yüzde 29,01, ikinci çeyrek için yüzde 26,49, üçüncü çeyrek için yüzde 25,45 ve dördüncü çeyrek için yüzde 24,32 seviyesinde bulunuyor. 2028'in ilk çeyreğinde ise on yıllık tahvil getirisinin yüzde 23 olması bekleniyor.