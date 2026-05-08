BofA, yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti

Bank of America (BofA) Türkiye için yayımladığı son raporda, nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi.

BofA, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5'ten yüzde 30'a çıkardı. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizlerini uzun bir süre daha sabit tutacağı da öngörüldü.

Ekonomist Hande Küçük tarafından hazırlanan rapora göre, nisan ayı enflasyonundaki "beklenti üstü" artışın, genel tabloda enflasyonist baskılara ve yükselen bir eğilime işaret ettiği belirtildi.

2026 yılı için ortalama Brent petrolü tahmini ise varil başına 93 dolar seviyesinde sabit kaldı.