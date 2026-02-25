BofA’dan dikkat çeken Türkiye raporu: Dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan “Türkiye: TL beklentilerin üzerinde performans gösterebilir” başlıklı Hande Küçük ve Mikhail Liluashvili imzalı raporda, Türk Lirası’na ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Raporda, temel makroekonomik göstergelerin TL’de reel değerlenmeyi desteklediği ifade edildi.

Banka, enflasyonun ocak ayındaki beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 4,84’lük aylık artış göstermesinin ardında şubatta da yüksek seyretmesini beklediğini, gıda fiyatlarının da belirleyici konumda olduğunu belirtti. Şubat ayı enflasyonunda aylık yüzde 2,76 artış beklediğini açıklayan BofA analistleri, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,27 seviyesinde öngörüldüğü belirtti.

TCMB’nin öngörüleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu’nda 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 16 olarak koruduğu, tahmin aralığını ise yüzde 15–21’e yükselttiği hatırlatıldı. Ayrıca TCMB’nin gıda fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğunu savunduğu ve yılın ikinci çeyreğinde fiyatlardaki seyrin normalleşeceğini öngördüğüne de işaret edildi.

Raporda, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdürdüğü ve reel faizlerin yüksek seyrinin TL’ye destek verdiği belirtildi. 12 Mart’taki Para Politikası Kurulu toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi beklendiği, yılın kalanında kademeli indirimlerle politika faizinin yıl sonunda yüzde 31 seviyesine gerileyebileceği ifade edildi.

Dolar/TL beklentisi

Maliye politikasında da disiplin vurgusu yapılan raporda, birincil dengenin iyileştiği ve bütçe göstergelerinin enflasyonla uyumlu bir çerçeve sunduğu kaydedildi.

BofA, dolar/TL kurunun 2026 yıl sonunda 50,7 seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı. Banka, kendi kur tahmin patikasının piyasa beklentilerinin altında kaldığını vurguladı.

Raporda risk unsurları olarak jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarında artış ve yurt içinde döviz talebinin yeniden güçlenmesi gösterildi. Önümüzdeki dönemde enflasyon verisi ve Merkez Bankası toplantısının piyasalar açısından belirleyici olacağı ifade edildi.