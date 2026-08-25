BofA’dan TCMB yorumu: Faiz indirimi için tarih verildi

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BofA, TCMB’nin İran Savaşı sonrası ortaya çıkan makro-finansal risklere yanıt olarak durdurduğu bir haftalık repo ihalelerine geri dönmesini likidite çerçevesinde tam bir normalleşme adımı olarak nitelendirdi.

Ekonomist Hande Küçük imzalı notta bu hamleyle ortalama fonlama maliyetinin ve TLREF oranının yüzde 40 seviyelerinden savaş öncesi düzey olan yüzde 37’ye gerilediği hatırlatıldı.

Raporda, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın 13 Ağustos’taki Enflasyon Raporu toplantısında verdi sinyallerin ardından gelen bu adımın zamanlamasına dikkat çekilerek, brüt ve net rezervlerdeki güçlü toparlanma, carry-trade girişlerindeki artış ve iç talepteki belirgin yavaşlamanın normalleşmeyi öne çektiği ifade edildi.

"Eylül pas geçilecek, Ekim'de 100 baz puan indirim gelecek"

Efektif faizlerdeki 300 baz puanlık düşüşe karşın doğrudan faiz indirimleri konusunda alanın oldukça dar olduğunu belirten BofA, enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesi ve jeopolitik belirsizliklerin sürmesi nedeniyle eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ediyor.

Baz etkisinin katkısıyla Eylül enflasyonunun yüzde 30-30,5 bandına gerilemesini bekleyen banka, TCMB'nin ilk ve bu yılki tek politika faizi indirimini Ekim ayında 100 baz puanlık adımla atarak politika faizini yüzde 36'ya çekeceğini öngörüyor.

BofA, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesinde korurken, 2027 yıl sonu için politika faizi beklentisini yüzde 32, enflasyon tahminini ise yüzde 26 olarak açıkladı