BofA'dan Türkiye açıklaması: Tüm iyi haberler fiyatlandı

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA) yayınladığı bir raporda, Türkiye'ye de yer verdi. Banka, Türkiye için makro ortamı destekleyen tüm iyi haberlerin hali hazırda fiyatlandığını savundu. Banka, mart ayında yapılacak yerel seçimlerin yurt dışındaki Türk devlet tahvillerinin getiri farkları üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Bununla birlikte BofA, Türkiye için genel görüşün yapıcı olduğunu da vurguladı.