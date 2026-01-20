BofA’dan Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

Bank of America (BofA) Global Araştırma birimi, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 ve 2026 yıllarına ait makroekonomik tahminlerini yayınladı.

BofA analizine göre, Türkiye’nin Reel GSYH'nin 2025’te yüzde 3,7, 2026’da ise yüzde 4,3 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Raporda enflasyon beklentisinin 2026 için yüzde 24,0 olduğu ifade edilirken, Matriks Haber'in aktardığına göre, politika faizinin yıl sonunda yüzde 30,0’a çekilmesi bekleniyor.

2025’te bütçe açığının GSYH’ye oranının 2025’te yüzde -2,9 ve 2026’da ise yüzde -3,1 olması öngörülüyor.

Cari açığın GSYH içindeki payının 2025’teki yüzde -1,5 seviyesinden, 2026’da yüzde -1,7’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.