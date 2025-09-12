  1. Ekonomim
Boğaz’ın en prestijli yapılarından Beyaz Köşk, 115 milyonluk indirimle dördüncü kez satışa çıkarıldı. FETÖ firarisi Akın İpek'e ait tarihi yapı için TMSF'den KAP'a açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Boğaz'ın en pahalı yapısı 'Beyaz Köşk', 115 milyonluk indirimle dördüncü kez satışa çıkarıldı.

Dünyanın en pahalı gayrimenkullerinden biri

FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti.

İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında dünyanın en güzel ve pahalı gayrimenkullerinden biri olan Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu. 

Boğaz’ın en pahalı köşkü alıcısını bekliyor! Bu kez 115 milyonluk indirimle satışa çıktı - Resim : 1

Ağustosta üçüncü kez satışa çıkmıştı

Köşkü geçen ay üçüncü kez ihaleye çıkaran şirket, yaptığı duyuruda, satış fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya çekmişti.

Boğaz’ın en pahalı köşkü alıcısını bekliyor! Bu kez 115 milyonluk indirimle satışa çıktı - Resim : 2

Boğaz'ın incisi 'Beyaz Köşk' 115 milyonluk indirimle yeniden satışta

Üçünde de alıcısı çıkmayan Beyaz Köşk, 115 milyonluk indirimle dördüncü kez satışa çıkarıldı.

Şirketten konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderildi.  

Açıklamada şöyle denildi: 

"Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla;

Muhammen bedel olan 810.000.000 TL+ KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 30.09.2025 tarih ve saat 14:00'de,  şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

