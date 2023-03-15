Böke: Yeni bir anlayışla, yeni bir düzen kuracağız

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi açılış töreniyle başladı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Siyasetin, bilimin ve toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Böke, "Hep birlikte iyileşeceğiz. Başka yolu yok. Hep birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız ve mutlaka yıkımın ve ağır acının altından hep birlikte kalkacağız. Hep birlikte kalkınacağız. Söz veriyorum. Biz bunu hep birlikte yapacağız." dedi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce İzmir'de topladığı İzmir İktisat Kongresi'nin yıllarca süren savaşların ardından, ülkenin yaralarını sarmayı hedeflediğini ve başarılı olduğunu vurgulayan Böke, şöyle konuştu:

"Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de bizi İzmir'de bir araya getiren ortak hedefimiz var; ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır yıkım koşullarından çıkarmak, yani el birliğiyle ayağa kalkmak. Çünkü biliyoruz ki yaralarımızı sarmak, deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırmak ve bir daha böyle acıları yaşamamak ve böyle aydınlık bir gelecek kurmak için hepimizin ortak sorumluluğu var. Bu sorumluluk resmi açıklamalara göre yaşamını yitirmiş olan 50 bin insanımızın ailelerine, sevdiklerine karşı sorumludur. Bu sorumluluk şehirlerinin terk etmek zorunda bırakılmış olan 3,5 milyon insanımıza karşı sorumluluktur."

"Kamu yararını merkezine alan bir yönetimle işe koyulacağız"

Böke, Cumhurbaşkanı adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 14 Mayıs'ta yeni bir anlayışla yeni bir düzen kuracaklarını söyledi.

Depremin yaralarını sarmak, kentleri ayağa kaldırmak için çalışmalar yapacaklarının ifade eden Böke, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır ekonomik ve sosyal durumdan bir davranış çıkarmak için 4 temelden oluşan yeni bir anlayışla yönetmeye başlayacağız. Birincisi 15 Mayıs'tan itibaren liyakata dayalı kurumları ve yönetim anlayışını inşa edeceğiz. İkincisi, 15 Mayıs'tan itibaren yeni bir kamucu anlayışla kamu yani kamu yararını merkezine alan bir yönetimle işe koyulacağız. Üçüncüsü 15 Mayıs'tan itibaren hak temelli güçlü ve sosyal devleti kuracağız. Dördüncüsü 15 Mayıs'tan itibaren bilime ve planlamaya dayalı hep birlikte zenginleşip kalkınacağımız bir üretim düzenini el birliğiyle kuracağız. O zaman kentlerimizde ekonomimiz de dirençli ve sürdürülebilir olacak. O zaman yaraları sarıp ülkemizi ayağa kalkındıracağız."

"Yeniden başaracağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 100 yıl öncesinde İzmir'e miras kalan İktisat Kongresi'ni tam 100 yıl sonra, kenttin kadim kültürüne yaraşır şekilde yeniden düzenlemenin heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının geleceğin iktisat politikalarını meclis iradesiyle belirlemek yerine daha önce denenmemiş bir yol seçtiğini kaydeden Soyer, şöyle dedi:

"İşçiler, çiftçiler, sanayici ve tüccarların seçilmiş delegeleri bir araya gelerek kuruluş aşamasındaki Cumhuriyet'i sivil bir ruhla inşa etti. 1135 delege İzmir'de buluşarak bir gelecek hayali kurdu ve bu yol haritasını bizlere miras bıraktı. Bizler, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ni düzenlerken cesaretimizi şehrimizin sahip olduğu işte bu görkemli geçmişten aldık. Geleceğin inşasına başlamak için İzmir’i tercih eden Atatürk ve onun kadın erkek tüm yol arkadaşlarının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

Kongre sonunda alacakları tüm kararların sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biliyoruz ki yeni bir Türkiye kuruluyor. Adil, özgür, müreffeh ve demokratik bir Türkiye. Yüz yıl önce atalarımızın yıllarca işgal altında kalmış, yanmış yıkılmış, yoksul bir ülkeden Cumhuriyet mucizesini yaratmaları gibi bu enkazın altından kalkarak yine o muhteşem ülkeyi kuracağız. Bilim ve aklın rehberliğinde, vicdanla ve cesaretle. Binlerce yıllık kadim kültürlerin kökleri üzerinde boy veren pırıl pırıl filizlerimiz, gençlerimizle birlikte. Başardık, çok çalışacağız, yeniden başaracağız."

"Yeniliğe Davet" sloganıyla başlayan kongrenin açılışında sanatçı Karsu Dönmez sahne aldı.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde 21 Mart'ta sona erecek.