Bolat: İhracat finansmanı maliyetinde indirim müjdesi için çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı'nı açıkladı. Toplantıda yaptığı konuşmada Bolat, 77 eylemle somut adımlar atacaklarını belirtti.

Bakan Bolat, önümüzdeki dönem için ihracatın finansman maliyetlerinde düşüş olacağı yönünde açıklamalarda bulunurken, ihracatçıya yeşil pasaport, ihracatın finansmanı konusunda da açıklamalarda bulundu. Bolat, "2024 yılında 48,7 milyar dolarlık ihracat desteği sağlayan Türk Eximbank, 2025 yılında 50 milyar dolar ihracat desteği hedeflemektedir" dedi.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

“Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında 2024'te 17,6 milyar lira destek sağlamıştık. 2240 ihracatçısı firma bu desteklerden faydalandı. 2025 için 33 milyar lira mal ve hizmet ihracat desteği ayrıldı. 28 bin civarında ihracatçı bu desteklerden faydalanacak.

Finansmana erişim noktasında bütün imkanları kullandık. Eximbank sermayesi 55 milyar liraya yükseltildi. İhracat finansmanındaki maliyet yeni bir düşürülmeye gidecek. İnşallah yeni bir indirim müjdesini alacağız. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz.

Türk Ticaret Bankası, bu yıl 200 milyar TL'ye varan bir finansman desteği sağlamayı hedefliyor. İhracatçıya kredi ve sigorta desteği hedefi 50 milyar dolar.

8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport vereceğiz

61 şirketin 63 markasını destek kapsamına alacağız. Bu yıl 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport vereceğiz.

Eximbank kredilerinde faizin bir kısmını biz destekleyeceğiz. Teknoloji ve yeni pazar odaklı faiz ve kâr payı desteğimizi ihracatçılarımıza sunacağız.

Gümrük kapılarında genişletme ve iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor.

E-ihracatta hedefimiz toplam ihracattaki payını yüzde 10'lara yükseltmek.”