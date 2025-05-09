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Bolat: İhracattaki artış üretime ve istihdama olumlu yansıyor

Ticaret Bakanı Bolat, mart ayında sanayi üretimi ve işsizlik verilerinin ekonomideki toparlanmayı teyit ettiğini belirterek, ihracattaki artışın üretim ve istihdama olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Haber Merkezi
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Bolat: İhracattaki artış üretime ve istihdama olumlu yansıyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki artışın üretime ve istihdama olumlu yansımayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bolat, X üzerinden sanayi üretimi verisine ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İhracattaki artış üretime ve istihdama olumlu yansımayı sürdürmektedir.

•⁠ ⁠TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi mart ayında aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 2,5 artmıştır. Yaşanan aylık artış son 3 ayın (Aralık 2024: yüzde 5,1) en yüksek hızında gerçekleşirken endeks değeri serinin en yüksek ikinci seviyesine ulaşmıştır. İşgücü İstatistiklerine göre, 2025 yılı mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerileyerek 2005 yılı itibariyle açıklanan serideki en düşük aylık işsizlik oranı gerçekleşmiştir.

•⁠ ⁠İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında Hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu Ekonomi Programı olumlu sonuçları devam etmektedir.

•⁠ ⁠Yaz ayları ile birlikte ekonomik aktivitenin canlanması ile üretim, ihracat ve istihdam göstergelerinde olumlu bir seyir öngörülmektedir.”

Sanayi üretiminde mart ayında güçlü toparlanmaSanayi üretiminde mart ayında güçlü toparlanmaEkonomik Veriler

 

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