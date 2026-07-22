Bolat: TÜSİAD heyetiyle üretim ve ihracat odaklı konuları görüştük

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve yatırım iklimini daha da ileriye taşıyacak konular üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bolat, "Özellikle uluslararası ekonomi ve ticaret arenasındaki olağanüstü gelişmeler ve müzakereler kapsamında AB'de devam eden 'Made in EU' yasama tartışmaları konusunda verimli bir istişare gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bolat, iş dünyasının tüm temsilcileriyle güçlü istişare, yakın koordinasyon ve ortak akıl anlayışıyla çalışmayı sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızı, reel sektörümüzün görüş ve önerileriyle daha da güçlendiriyor, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda kamu-özel sektör işbirliğini kararlılıkla destekliyoruz. Türkiye'nin ekonomik büyümesine, küresel rekabet gücüne ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunan tüm paydaşlarımızla diyalog ve işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."