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Bolluk ucuzluk getirdi! Balık fiyatlarında düşüş başladı

Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgâhlarda balık bolluğu görülmeye başlarken, fiyatlar da düşüşe geçti.

Haber Merkezi
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Bolluk ucuzluk getirdi! Balık fiyatlarında düşüş başladı
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Mersin’de tezgâhtaki fiyatlarda yüzde 30-40 oranında yaşanan düşüşün, 15 Eylül’de Akdeniz’deki av yasağının kalkmasıyla yüzde 60-70’leri bulması bekleniyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat “Fiyatlar uygun gidiyor. 70-100 lira arasında palamut satıyoruz. İstanbul ile arada 10-20 lira fark var. Hamsi 80-100 lira arasında. Ama 15 Eylül’den sonra fiyatlar 50-60 lirayı görecek” dedi.

"Bu sezon bolluk bereket bekliyoruz"

Sezonun ilk 3 ayında balık fiyatlarının çok ucuz olacağına dikkat çeken Polat “Palamut ve sardalyanın kilosunu 50 liraya kadar çekeceğiz. Bu sezon bolluk, bereket bekliyoruz. Bu durum hem balıkçılar olarak bizi hem de vatandaşı memnun edecek. Tuttuğumuz balıkları cüzi kârlarla tezgâha getireceğiz, halkımız da bol bol ucuza balık tüketecek” şeklinde konuştu.

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