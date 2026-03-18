Bolu OSB, üretimi ve çevreci yapısıyla dikkat çekiyor

Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde firmaların üretimleri ile hem milli ekonomiye hem de bölge ekonomisine ciddi katlı sağladıklarını belirten Kaygusuz, Bolu Organize Sanayi Bölgesinin 1975 yılında dönemin Valisi Celal Kayacan ile Ticaret Odası Başkanı ve Belediye Başkanının girişimiyle kurulduğunu söyledi. Kaygusuz, sonraki yıllarda da bölgenin teşvik kapsamına alınmasıyla birlikte yatırımcılar için cazip bir bölge haline geldiğini söyledi.

Büyük Sanayi kuruluşlarının Bolu’ya gelmesiyle birlikte onlara üretim yapan yan sanayinin de gelişmeye başladığını anlatan OSB Başkanı Ruhi Kaygusuz, bölgede ilk bacanın 1987 yılında tüttüğünü belirtti. Kaygusuz, Ankara - İstanbul kara yolunun güneyinde, Bolu merkeze 7 Km uzaklıkta bulunan Bolu Organize Sanayi Bölgesinin 13.11.1975 tarihinde bakanlar kurulu kararına istinaden kurulduğunu belirterek bölgenin Ereğli Limanı'na 160, Ankara Esenboğa Havaalanına 200 Sakarya demir yoluna ise 115 Km uzaklıkta Avrupa transit yol güzergâhının üzerinde bulunan konumu ve Ankara ve İstanbul gibi büyük ticaret merkezlerine yakınlığı sebebiyle cazip bir konumda olduğunu söyledi.

Bolu OSB 6 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor

Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 83 sanayi parselinin 81 adedinin tahsis edildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Kaygusuz, “Bölgede üretime geçen 74 adet parselde 79 firma faal olarak çalışmakta. Bir adet parsel inşaat aşamasında ve 6 adet tesiste ise imalat değişikliğinden dolayı şuanda boş olarak bulunmaktadır. Bölge de bulunan tesislerde yaklaşık 6 bin yüz işçi istihdam edilmektedir” dedi.

Ahşap, Metal ve Tekstil sanayinin ağırlıklı olduğu bölgenin çevreci üretim modeli ile üretim yaptığını anlatan Kaygusuz, Bolu OSB’de kurulacak tesisler konusunda da çok seçici davrandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bolu OSB bulunduğu yer itibarıyla çok güzel ve zengin bir doğanın içinde. Böyle olunca her şeyden önce bizim önceliğimiz de burada kurulacak işletmelerin çevreye ve doğaya zarar vermeyecek, kirletmeyecek yapıda olmaları esastı. Bu nedenle firma seçiminde çok titiz davranarak atık ve baca dumanı olmayacak tesisleri seçerek öncelikle onlara yer verdik. Bu arada bölgeye arıtma tesisi kazandırmak için de harekete geçerek gerekli projeyi hazırladık. Bakanlıktan ödenek çıkmasını bekliyoruz. Öte yandan burada bulunan sanayi kuruluşlarının yüzde 80’ i enerjisini güneşten üretiyor, ihtiyaçları dışındaki enerjiyi de ulusal şebekeye satıyorlar. Yani Bolu OSB aynı zamanda bir Yeşil OSB olma yolunda ilerliyor.”