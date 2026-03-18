Bolu TSO Meslek Komiteleri iftarda buluştu

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, meslek komiteleri arasındaki iletişimi ve istişare kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı ve İftar Programı geniş katılımla gerçekleştirildi.



Bolu TSO bünyesinde faaliyet gösteren 15 Meslek Komitesi üyeleri, Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile Oda personelinin katılımlarıyla düzenlenen programda, meslek komitelerinin çalışmaları ve sektörel değerlendirmeler ele alındı. Programın açılışını gerçekleştiren TSO Başkanı Abdullah Alemdar, meslek komitelerinin Bolu’nun ticaret, sanayi ve ekonomik gelişiminde merkezi bir konumda bulunduğunu vurgulayarak; meslek komitelerinin sahadan gelen görüş ve önerilerle oda çalışmalarına yön verdiğini ifade etti. Alemdar, ayrıca, odanın akreditasyon çalışmaları kapsamında meslek komiteleri ile gerçekleştirilen müşterek toplantıların sürdürüleceği belirtti.



