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Bolu ve Rize'de acele kamulaştırma yapılacak

Bolu'nun Mengen ve Rize'nin Çayeli ilçelerinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
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Bolu ve Rize'de acele kamulaştırma yapılacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bolu'nun Mengen ilçesi Çorakkadirler Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından, adı geçen yerleşim yerinde yürütülen 216 konut, 3 dükkanlı ticaret merkezi ile cami inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Rize'nin Çayeli ilçesindeki taşınmazların da, Çayeli İçme Suyu Projesi yapımı amacıyla, Çayeli Belediyesince acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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