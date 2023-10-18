Bombalar patladıkça, altın rekor kırıyor

Altın fiyatları Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın bölgedeki çatışmaların daha da şiddetleneceği endişelerine neden olması ve güvenli liman olarak görülen altına talebi yüksek tutmasıyla yüzde 1 artarak bir ayın zirvesine yükseldi. Gram altın ise 1752 TL ile rekor seviyeyi gördü.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı saat 9.30 itibariyle 1937 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın 1744 TL seviyesinden, çeyrek altın 2 bin 853 TL, Cumhuriyet altını 11 bin 378 TL seviyesinden işlem gördü.