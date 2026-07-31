Booking.com Türkiye'de yeniden hizmete açılıyor

BESTİ KARALAR / ANKARA

Gözler Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasanın ne zaman sunulacağına çevrilmişken, AK Parti’den Meclis kapanmadan önce iki sürpriz yasa teklifini daha Meclis’e sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de uzun süredir erişimi kısıtlı olan Booking.com için yeni düzenlemeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı. AK Parti Grubu’nun son şeklini verdiği ve daha önce vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan platformun, yapılacak düzenlemenin ardından Türkiye'de yeniden hizmet vermesi öngörülüyor. Halihazırda platform, Türkiye'deki kullanıcıların yalnızca yurt dışı rezervasyon yapmasına izin veriyor. Yerli ve yabancı turistlerin seyahat ve tatil planlarında sıkça tercih ettiği Booking.com, Türkiye'de yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Hazırlanan düzenlemeyle birlikte Booking.com'un Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.

Şehit ve Gazi yakınlarının özlük hakları

Öte yandan, AK Parti’nin son şeklini verdiği şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp malulleri ile hak sahiplerine ilişkin mali, sosyal ve özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de bu hafta bitmeden Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Meclis tatile girmeden düzenlemenin yasalaşması hedefleniyor. Şehit yakınlarının gelir güvencelerinin artırılması, bakıma muhtaç gazilere sağlanan desteğin yükseltilmesi, sosyal güvenlik uygulamalarında birlik sağlanması ve farklı kanunlarda yer alan hükümlerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzeltilmesi öngörülen teklif ile, vazife ve harp malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmasını gerektiren olaylar nedeniyle yaşamını yitirenlerin veya malul olduktan sonra hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak aylıklara ilişkin asgari güvence genişletiliyor. Bu arada Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasayla ilgili çalışmalar sürüyor. Yasa teklifinin çalışmalarına hafta sonu da devam edilecek ve hafta başında da Meclis’e sunulması planlanıyor.