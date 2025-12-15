Borç krizi derinleşti: Kişi başı kredi borcu 125 bin lirayı aştı

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar, yüksek faiz ile yüksek enflasyon arasındaki kısır döngüyü daha da ağırlaştırırken, bedel yine sabit ve dar gelirli kesimlerin omuzlarına biniyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin ekim ayına ait verileri, borçluluğun toplum genelinde ne denli derinleştiğini ortaya koydu.

Buna göre toplam nakdi kredi hacmi 22 trilyon 642 milyar liraya yükseldi. Geri ödemesi yapılamadığı için tasfiye sürecine alınan krediler ise son bir yılda yüzde 91 artış göstererek 668 milyar liraya yaklaştı. Artan hayat pahalılığı karşısında gelirleri eriyen yurttaşların kredi ve kredi kartlarına yönelmesi, bireysel borç yükünü tarihi zirvelere taşıdı.

Vatandaşın borçlarının yarısını kredi kartları oluşturdu

Bireysel kredi borç bakiyesi ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 5 trilyon 440 milyar TL’ye dayandı. Bireysel kredilerde en büyük pay, 2 trilyon 700 milyar TL ile kredi kartlarının oldu. Böylece, vatandaşın borçlarının yarısını kredi kartları oluşturdu.

Kredi kartlarını 1 trilyon 325 milyar TL ile ihtiyaç kredileri izledi. Bireysel kredi borçlu sayısı son bir yıl içinde 1.9 milyon kişi artarak 43.3 milyon kişiye dayandı. Kişi başına düşen ortalama borç tutarı, son bir yılda yüzde 42.7 artışla 88 bin 155 TL’den 125 bin 748 TL’ye yükseldi.

Vatandaşın kredi kartı borcu bir yıl içinde arttı

Bireysel kredi kartlarının borç bakiyesi de 2.7 trilyon TL’ye dayandı. Öte yandan, ekim itibarıyla 40.3 milyon kişi kredi kartı borçlusu olarak yaşıyor. Kişi başına düşen kredi kartı borcu da son bir yılda 44 bin 681 TL’den 66 bin 983 TL’ye yükseldi. Vatandaşın kredi kartı borcu bir yıl içinde yüzde 50 artış gösterdi.

Ticari krediler yüzde 77 artarak 438 milyar liraya çıktı

Ticari kredilerdeki hızlı genişleme borç riskini de beraberinde getirdi. Son bir yılda ticari kredi bakiyesi yüzde 41 artışla 17,2 trilyon liraya yükselirken, geri ödenemediği için tasfiye kapsamına alınan ticari krediler yüzde 77 artarak 438 milyar liraya çıktı.

Sektörler bazında bakıldığında, nakdi kredilerde borç yükünün en sert arttığı alan yüzde 54 ile inşaat sektörü oldu. İnşaatı yüzde 49 artışla turizm, yüzde 48 artışla tarım, avcılık ve ormancılık izledi. Geri dönmeyen kredi oranının en yüksek olduğu sektör de yüzde 4,4 ile yine inşaat olarak kayda geçti. Tasfiye edilecek kredilerdeki en çarpıcı artış ise yüzde 199 ile tarım sektöründe yaşandı.

İhtiyaç kredilerinde ise kullanıcı sayısı azaldı

Daha düşük faizli olduğu için tercih edilen Kredili Mevduat Hesapları hızla yaygınlaştı. KMH kullanan kişi sayısı 31,3 milyona çıkarken, toplam bakiye yüzde 81 artarak 702 milyar liraya ulaştı. Kişi başına düşen KMH borcu 22 bin 423 liraya yükselerek asgari ücreti aştı. İhtiyaç kredilerinde ise kullanıcı sayısı azaldı. Bir yılda ihtiyaç kredisi kullananların sayısı 1,9 milyon kişi düşerek 10,1 milyona gerilerken, geri ödenemeyen ihtiyaç kredilerinin oranı yüzde 4’ten yüzde 5,2’ye çıktı. Buna karşın ihtiyaç kredilerinde kişi başına düşen ortalama borç tutarı yüzde 61 artışla 130 bin 683 liraya yükseldi.