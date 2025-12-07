Borç krizi güvercinlere yansıdı: Hepsi icradan satışa çıkarıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşanan bir olay, borç krizinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Borcu nedeniyle bir vatandaşın güvercinlerine haciz uygulanırken, dumanlı, beyaz, Arap ve deve tüyü türündeki kuşlar tek tek değerlemeye tabi tutularak satış listesine alındı. Resmî kayıtlara geçen uygulamada, dumanlı güvercinlere 2 bin 700 TL, deve tüylü güvercinlere ise 6 bin TL’ye kadar bedel biçildi.

6 bin liraya kadar değer biçildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir vatandaşın güvercinlerine özel bir banka tarafından borç nedeniyle haciz uygulandığını, dumanlı güvercinlere 2 bin 700 lira, deve tüylü güvercinlere ise 6 bin liraya kadar değer biçildiğini duyurdu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, videolu açıklamasında, icra dairelerindeki dosya sayısının ulaştığı boyutun ekonominin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu söyledi.

İcra dairelerinde derdest durumda olan dosya sayısının 24 milyon 769 bin 227’ye ulaştığını, bir yıl önce bu sayının 22 milyon 912 bin olduğunu aktaran Gürer, "İcra dosyaları milyon milyon artıyor. Bu, ailelerin, vatandaşların yaşam mücadelesinin ne kadar ağırlaştığının göstergesi” diye konuştu.

Aynı dönemde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının da bir yıl içinde 8 milyon 529 binden, 9 milyon 698 bine çıktığını ifade eden Gürer, toplumun borç yükünün artık taşınamaz hale geldiğini ifade etti.

“Ekonominin vatandaşı tükettiğinin en somut göstergesi”

Gürer, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir vatandaşın güvercinlerine özel bir banka tarafından borç nedeniyle haciz uygulandığını, bunun “ekonomik çöküşün sembolü” olduğunu söyledi.

Ömer Fethi Gürer, “Vatandaşın evinde haczedilecek bir şey bulamayınca güvercinlerine haciz uygulandı. Dumanlı, beyaz, Arap, deve tüylü güvercinler… Hepsi tek tek değer biçilip satış listesine konuldu. Resmi kayıtlarla sabit. Haciz artık güvercine kadar indi” dedi. Gürer, dumanlı güvercinlere 2 bin 700 lira, deve tüylü güvercinlere ise 6 bin liraya kadar değer biçildiğini ifade ederek, “Ekonominin vatandaşı nasıl tükettiğinin en somut göstergesi bu” dedi.

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini, pazarlama ve depolama sorunlarının arttığını belirten Gürer, çiftçinin aldığı tohumun fiyatının sattığı üründen üç kat pahalı hale geldiğini söyledi. Gürer, “Sıkı para politikasının erdiği nokta, evdeki güvercine haciz uygulayacak kadar gözü kararmış bir anlayıştır. Vatandaşın elinde ne varsa almanın peşindeler” diye konuştu.