Borç yükü ağırlaşıyor: İcra dosyaları 24,2 milyonu aştı

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) paylaştığı veriler, 2025’in ekonomik açıdan en çarpıcı tablolarından birini ortaya koydu. Yükselen maliyetler ve eriyen satın alma gücü, icra dairelerinde dosya sayısının hızla artmasına yol açarken, bankaların tahsil edilemeyen alacakları da ciddi biçimde büyüdü.

İcra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 10,6 milyonu aştı

BirGün’ün haberine göre, 28 Aralık itibarıyla icra ve iflas dairelerindeki toplam dosya sayısı 24 milyon 205 bin 787’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 22,4 milyon seviyesindeydi. Yılın başından bu yana icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 10,6 milyonu aştı.

Sadece Aralık ayında sisteme 909 binden fazla yeni dosya eklenirken, günlük ortalama dosya girişi 30 bine yaklaştı. Dijitalleşen icra sistemiyle birlikte takipler hafta sonu da devam etti. Pazar günü dahi 15 binden fazla yeni dosya icra dairelerine kaydedildi.

İcralar artarken banka borçları da büyüyor

Bankacılık sektöründeki borçluluk göstergeleri de icra verileriyle paralel bir tablo ortaya koyuyor. BDDK’nın 19 Aralık haftasına ait verilerine göre, bankaların tahsil edemediği ve takibe aldığı alacak tutarı, 3,1 milyar liralık artışla 572 milyar 147 milyon liraya yükseldi.

Kasım ayında nakit avans hacmi 77,2 milyar lira

Öte yandan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, kartlı harcamalardaki hızlı artışı gözler önüne serdi. Türkiye’de kredi kartı sayısı 142,3 milyona ulaştı, kartlı ödemelerin toplam tutarı ise geçen yıla göre yüzde 48 artarak 2,2 trilyon lirayı aştı.

Vatandaşın nakit sıkışıklığını gidermek için başvurduğu nakit avans kullanımı da dikkat çekici seviyelere çıktı. Kasım ayında nakit avans hacmi 77,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Bankaların takipteki alacaklarının 423 milyar liralık kısmı için "özel karşılık" ayrılması, finans dünyasının bu borçların tahsili konusundaki ihtiyatlı yaklaşımını gösteriyor. Uzmanlar, icra dosyalarındaki bu yoğunluğun yargı sisteminin üzerindeki yükü artırdığına ve toplumsal borç sarmalının genişlediğine dikkat çekiyor.