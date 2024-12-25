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Borca batık şirketler için sağlanan kolaylıkta süre uzatıldı

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için sağlanan kolaylıkta süre bir yıl uzatıldı.

Haber Merkezi
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Borca batık şirketler için sağlanan kolaylıkta süre uzatıldı
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Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerinin hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanının süresi 1 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2026'ya kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

Söz konusu uygulama daha önce 1 Ocak 2025'e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.

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