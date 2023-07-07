Borçlanma limiti 2,181 milyar TL’ye çıktı

Canan SAKARYA - ANKARA

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda vergi artışlarını da öngören torba teklifin görüşmelerine başlandı. Komisyona sunulan etki analizine göre; 2023 yılı için net borç kullanma tutarının Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan tutarın 3 katı olarak uygulanması ile 2023 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında 660,9 milyar TL olan borçlanma limiti bu düzenleme ile 2,181 milyar TL’ye yükselecek.

Kur Korumalı Mevduatta Hazine desteğinin Merkez Bankasına devredilmesine ilişkin olarak “Düzenlemenin merkezi yönetim bütçesine bir maliyeti bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığınca destek sağlanan mevcutta açılmış kur korumalı hesaplara oluşturması öngörülen yaklaşık 100 milyar TL'lik ödemenin merkezi yönetim bütçesi imkanlarından yapılmaması sağlanmaktadır” ifadesine yer verildi.

İhracat kazançlarına sağlanan 5 puanlık indirim de dikkate alınarak kurumlar vergisinde gerek şirketler gerekse finans kuruluşlarında 5 puanlık artışın 2023 yılına etkisi 80 milyar TL, yıllık etkisi ise 119,9 milyar TL olarak hesaplandı.

Yapılan etki analizine göre işverene 2023 yılının ikinci 6 ayında verilecek olan 500 TL tutarındaki asgari ücret desteğinin maliyet 19,02 Milyar TL olarak hesaplandı.

Ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak, Motorlu Taşıtlar Vergisinde 2023 yılı Ocak ayında 37,2 milyar TL MTV tahakkukunun gerçekleştiği, deprem bölgesine yönelik verilecek istisnalar ve tahsilat gerçekleşmeleri dikkate alınarak yaklaşık 30 milyar TL ilave gelir etkisi olacağı kaydedildi.

Yasa teklifi ile taşınmaz satışlarından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası kaldırılmakta. Yapılan çalışmaya göre, 2022 yılında 1.937 mükellef, 10,7 milyar TL taşınmaz satış kazancı istisnasından faydalandı ve vergisel maliyeti 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti. İstisnanın kaldırılmasının gelir etkisinin bulunmakla birlikte yeni aktife girecek taşınmazlar için istisna kaldırıldığından gelir etkisinin tam olarak tahmin edilemediği belirtildi. Diğer taraftan, mevcut taşınmazlara yönelik istisna oranının yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülmesinin ise 1 milyar TL gelir etkisi olacağı kaydedildi. Teklifte yer alan kovit döneminde 321 bin kişiden tahsil edilen 308 milyon TL idari para cezasının iade edilmesi öngörülüyor.

Borçlanma limitindeki artışın etkisi