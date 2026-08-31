Borçlarını yapılandıracaklar dikkat! Başvurular bugün sona eriyor

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Vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunan vatandaşlar için sunulan yapılandırma imkanında son başvuru gününe gelindi. Vergi, prim, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi borçlarını taksitlendirmek isteyenlerin başvurularını 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü tamamlaması gerekiyor.

72 aya varan taksit ve faiz indirimi

Düzenlemeyle borçlulara mali durumlarına göre 12, 36, 48 veya 72 aya varan taksit seçenekleri sunuluyor. Yıllık tecil faizi ise yüzde 39’dan yüzde 29’a indiriliyor.

Yapılandırma imkânından 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş bazı kamu borçları için yararlanılabiliyor. Bu kapsamda gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları bulunuyor.

SGK kapsamında ise işçi çalıştıran işverenlerle Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların Haziran 2026 ve öncesine ait prim borçları ile sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları için yapılandırma imkanı sağlanıyor. Ayrıca 31 Ağustos 2026’ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırılabilecek.

Başvurular nereden yapılacak?

Vergi borçları için başvurular GİB’in internet adresinden, Dijital Vergi Dairesi üzerinden, borcun bulunduğu vergi dairesine doğrudan gidilerek veya posta yoluyla yapılabilecek.

Taksit sayısı borçlunun mali durumu ve alacağın türüne göre belirlenecek. 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde likidite oranı dikkate alınacak.