  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru!
Takip Et

Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru!
Takip Et

2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışı gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73’lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.

Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir?Makro ekonominin temel eğrileri: IS-LM eğrisi nedir?Ekonomi
Alt gelir grubu enflasyon düşerken daha çok hissediyor!Alt gelir grubu enflasyon düşerken daha çok hissediyor!Ekonomi

 

Ekonomi
Bloomberg: Türkiye, Gazze nedeniyle Davos’u bu yıl da boykot edecek
Bloomberg: Türkiye, Gazze nedeniyle Davos’u bu yıl da boykot edecek
Alt gelir grubu enflasyon düşerken daha çok hissediyor!
Alt gelir grubu enflasyon düşerken daha çok hissediyor!
Bakan Bayraktar tarih verdi: 2028 yılında tüm hanelere yerli gaz verilecek
2028 yılında tüm hanelere yerli gaz verilecek
Bakan Kacır, Sakarya'da üretilen akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını inceledi
Bakan Kacır, Sakarya'da üretilen akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını inceledi
Yüzde 30 patrona az geldi: Maaşlara asgari ücretin üzerinde zam düşünülüyor!
Yüzde 30 patrona az geldi: Maaşlara asgari ücretin üzerinde zam düşünülüyor!
Türk gayrimenkul firması KKTC'de 10 yılda 6 konut projesini hayata geçirmeyi planlıyor
Türk gayrimenkul firması KKTC'de 10 yılda 6 konut projesini hayata geçirmeyi planlıyor