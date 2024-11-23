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Bornova Belediyesi'nden zeytin üreticilerine lojistik destek

Bornova Belediyesi, ilçede zeytin üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler için ücretsiz nakliye hizmeti başlatarak zeytinin bahçelerden fabrikaya, çıkan yağın ise fabrikadan üreticinin evine taşınmasını üstlendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova Belediyesi olarak yerel üreticimizin her zaman yanındayız, onlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
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Bornova Belediyesi'nden zeytin üreticilerine lojistik destek
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Bornova Belediyesi, ilçede zeytin üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler için ücretsiz nakliye hizmeti başlattı.

"Bornova Belediyesi olarak yerel üreticimizin her zaman yanındayız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, zeytin üretiminin Bornova’nın tarımsal kimliği için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ”Ancak ilçemizde zeytinyağı fabrikası olmaması nedeniyle üreticilerimiz yüksek nakliye maliyetleriyle karşı karşıya kalıyordu. Bu hizmetle üreticimizin mali yükünü azaltmayı ve emeğinin karşılığını daha iyi almasını sağlamayı hedefliyoruz. Bornova Belediyesi olarak yerel üreticimizin her zaman yanındayız, onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hizmetten yararlanan ilk üretici Kayadibi Mahallesi’nden Mahmut Ceylan oldu. Topladığı zeytinler, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne ait araçlarla zeytinyağı fabrikasına taşındı. Üretilen zeytinyağı ise aynı şekilde evine teslim edildi. Ceylan, “Nakliye maliyeti bizler gibi küçük üreticiler açısından büyük bir yük. Bornova Belediyesi sayesinde bu yükten kurtulduk. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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