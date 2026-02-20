Borsa dolandırıcılığına ağır darbe: Kazancının iki katı para cezası geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğinde hazırlanan yeni düzenleme, piyasa manipülasyonuna karşı kapsamlı bir çerçeve getiriyor.

Taslak çalışma, yalnızca doğrudan manipülasyon eylemini gerçekleştirenleri değil, bu kişilerle koordineli biçimde hareket eden kişi ve grupları da sorumluluk kapsamına almayı hedefliyor. Böylece piyasadaki usulsüz işlemlere karşı daha geniş ve etkili bir denetim mekanizması oluşturulması amaçlanıyor.

Hapis sınırı artıyor, erteleme yolu kapanıyor

Mevcut düzenlemede piyasa dolandırıcılığı suçuna 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bloomberg'de yer alan habere göre yeni taslakla bu sınırların yukarı çekilmesi planlanıyor. Buradaki en kritik amaç; "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" gibi cezayı erteleyen uygulamaların önüne geçmek ve manipülatörlerin fiilen demir parmaklıklar ardına girmesini sağlamak.

Usulsüz işlemden elde edilen kazancın en az iki katı kadar idari para cezası

Bugüne kadar uygulanan adli para cezaları, manipülatörlerin elde ettiği devasa kazançların yanında düşük kalabiliyordu. Yeni dönemde: Usulsüz işlemden elde edilen menfaatin en az iki katı kadar idari para cezası kesilecek. Böylece "risk almaya değer" mantığı tamamen ortadan kaldırılacak.

"Makul şüphe" üzerinden de hareket edebilecek

Yeni yasa ile denetim mekanizması "suçüstü" beklemek yerine "makul şüphe" üzerinden de hareket edebilecek. Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlarla iştirak halinde olanlar veya birlikte hareket ettiğine dair makul şüphe bulunanlar da yaptırım kapsamına alınacak. Özellikle tüzel kişiliği olmadığı için denetimi zor olan yatırım fonları üzerinden yapılan manipülasyonlar artık net bir şekilde cezalandırılacak.

Lisans iptaline kadar giden ağır yaptırımlar

Bakan Mehmet Şimşek’in daha önce sinyalini verdiği üzere, bazı fon yöneticilerinin manipülatif işlemlere aracılık etmesi engellenecek. Portföy yönetim şirketlerine ve yöneticilerine lisans iptaline kadar giden ağır yaptırımlar yasal statüye kavuşturuluyor.

Peki düzenleme ne zaman gelecek?

Henüz nihai halini almayan ve değiştirilebileceği ya da tamamen geri çekilebileceği belirtilen taslak yasanın, önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, Türkiye’de piyasa dolandırıcılığına karşı bugüne kadarki en sert yaptırım rejimlerinden biri devreye girmiş olacak.