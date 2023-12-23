Borsa düştükçe hedef fiyatlar artıyor

Safa GÜMÜŞ

Özellikle Gedik Yatırım yoğun bir rapor mesaisi ile yeni yılı kapatmaya hazırlanırken kurum 47 farklı hisse senedi için görüş bildiri. Onu 10 farklı hisse senedi için görüş bildiren Alb Yatırım takip ederken, İş Yatırım ve Denizbank ise bu hafta yayımladıkları 3 hedef fiyat raporunu yatırımcıları ile paylaştı.

Borsa İstanbul bir süredir kırmızı elbisesini üstünden çıkartmıyor. Bu hafta yalnızca 21 Aralık tarihini pozitif kapatan Borsa İstanbul, haftanın geriye kalan bütün işlem günlerinde negatif tarafta yer aldı. 18 Aralık’ta 8.010 puana kadar yükselen Borsa İstanbul 18–25 Aralık tarihleri arasında en düşük 7.614 puanı gördü. Kurumlar Borsa İstanbul’un 3 Ekim tarihinde gördüğü 8.500’lü zirvelerden yüzde 14 gerileyerek 1 Kasım tarihinde 7.300’lü seviyelere düştüğünü hatırlatarak yerli yatırımcının iştahında bir gerileme olduğunu sıkça dile getiriyorlar. Bu dönemde çoğu sektör profesyoneline göre Borsa İstanbul’a can damarı olan ise ‘yabancı’ yatırımcılar.

TCMB tarafından açıklanan ‘Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri’ verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, son dönemde yabancı yatırımcının TL cinsi varlıklara ve Borsa İstanbul’a olan ilgisini görmek mümkün. Borsa İstanbul’un zirveyi gördüğü Ekim ayı başından beri yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’da toplamda 1 milyar 309 milyon dolar tutarında net hisse senedi alıcısı oldu. Özellikle Kasım ayı başından beri yabancı yatırımcı hiçbir hafta nette hisse senedi satıcısı konumunda olmazken, en yüksek alım tutarını 562 milyon dolar ile 8 Aralık haftasında gerçekleştirdiler. Kurumlar özellikle kredi derecelendirme kuruluşları ve yabancı yatırım bankalarından Türkiye’ye yönelik olumlu görüşler sürdükçe, TL cinsi varlıklara olan yabancı talebinin de artmaya devam edeceği görüşünü paylaşıyorlar. Bu durumun takip edilmesi için ise önümüzde kritik bir tarih var, o da 2024’te gerçekleşecek olan yerel seçimler. Özellikle yabancı kurumların raporlarına baktığımızda seçim öncesi merkez bankasının ani bir politika dönüşü yapıp yapmayacağının sıkı bir şekilde gözlemlendiğini anlayabiliyoruz. Bununla birlikte yurt dışı tarafında TCMB’nin faizleri yüzde 42,5’e kadar yükseltmesi olumlu olarak karşılanırken yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisindeki artışın en büyük sebeplerinden birisi de bu politika dönüşü ve akılcı atılan adımlar olarak görülüyor.

Yabancı kurumların Türk bankalarına olan ilgileri ise sır değil. Geçtiğimiz yıllarda olası bir yabancı yatırımcı girişinin de ilk başta Türk bankalarını etkileyeceği görüşü hakimdi. Bu çerçevede yabancı yatırım bankacılığı devleri tarafından yayımlanan raporlarda büyük çoğunluğu Türk bankalarına ilişkin değerlendirmeler içeriyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz haftanın öne çıkan başlığı Bank of America ve Goldman Sachs tarafından Türk bankacılık sektörüne ilişkin arka arkaya yayımlanan raporlardı. Borsa İstanbul’da işlem gören Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel sektörün dev bankaları arasında yer alan İş Bankası, Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi hakkında da hedef fiyat tahminlerini revize eden Goldman ve BofA tahminlerinde ayrıştılar. Bu çerçevede Goldman Sachs Türk bankacılık hisselerine ilişkin daha temkinli pozisyon alınmasını tavsiye ederken BofA’nın görüşleri ise daha olumlu tarafta yer almıştı. Goldman Sachs Yapı Kredi için 20 TL hedef fiyat ile ‘Nötr’ görüş bildirirken BofA, banka için 28,50 TL’den ‘AL’ önerisinde bulundu. İş Bankası için 21 TL’lik hedef fiyatı ile yine ‘Nötr’ görüş bildiren Goldman Sachs’ın aksine Bank of America Türk bankacılık devi için 34,50 TL’den yatırımcılara ‘AL’ önerisinde bulundu. İki dev yatırım bankasının görüş ayrılığı Garanti Bankası ve Akbank için de gözlemlendi.

Goldman Sachs, Sabancı Holding’in bünyesinde bulunan Akbank için 38 TL’den ‘AL’ önerisi verirken BofA aynı öneriyi yaklaşık yüzde 41 daha yüksek bir fiyattan 53,60 TL’den verdi. Garanti Bankası için yine Goldman Sachs 54 TL ile ‘Nötr’ görüş bildirirken BofA 78 TL’den ‘AL’ tavsiyesinde bulundu. Raporlardan gözlemlendiği kadarıyla BofA, yeni ekonomi yönetiminin hamleleri doğrultusunda bankacılık sektöründe derin negatif bir görünüm beklemezken ve hala kazanç imkânı olduğu görüşünü bildirirken Goldman Sachs ise temkinli tarafta yer aldı.

Yurt içinde ‘hedefler’ yükselmeye devam ediyor Her ne kadar son dönemde Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü pek güldürmese de yerli kurumlar Borsa İstanbul’daki hisse senetlerine ilişkin hedef fiyatlarını yükseltme eğilimi göstermeyi sürdürüyorlar. Bu eğilim, Borsa İstanbul’un hala yükselmek için bir alanı olduğu ve genel makro çerçeve ile de uyumlu bir pozisyonda bulunduğunu gösteriyor gibi duruyor. İş Yatırım, Gedik Yatırım ve Alb Yatırım tarafından yayımlanan raporlarda CCOLA hisse senedi için sırasıyla 657 TL, 572 TL ve 630 TL hedef fiyat ile ‘AL’ tavsiyesi verilirken, aynı kurumlar TCELL için sırasıyla 90,29 TL, 79,80 TL ve 72,19 TL’den ‘AL’ tavsiyesinde bulundular. Gedik Yatırım özellikle bankalar cephesine GARAN için 80 TL hedef fiyattan ‘Endeks Üstü Getiri’ tavsiyesinde bulunurken AKBNK için aynı tavsiye 55,58 TL’den, YKBNK için 30,38 TL’den, ISCTR için ise 32,86 TL den verildi. Enerji sektörü de bu hafta raporlara konu olan bir diğer sektördü. ENJSA hisse senedine ilişkin olarak Alb Yatırım 67,90 TL hedef fiyat ile ‘AL’ önerisinde bulunurken Gedik Yatırım aynı hisse senedi için 65,22 TL’den hedef fiyat belirtti. GWIND için Gedik Yatırım 38,00 hedef fiyat belirtirken ORGE için kurumun hedef fiyatı ise 99,49 TL oldu.