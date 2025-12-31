  1. Ekonomim
Borsa endekslerinin 2025 yılı performansları belli oldu

Borsa İstanbul, 2025 yılının son işlem gününü yükselişle kapatırken endekslerin yıl sonu performansları netleşti.

BIST 100: Günü %0,37 yükselişle 11.261,52 puandan tamamladı. İşlem hacmi 112,6 milyar TL gerçekleşti. Endeks aylık bazda %3,33 artış kaydedilirken, 2025 değişimi %14,56 oldu.

Endeks bazında getiriler şöyle:

  • BIST 30: Günü %0,17 artışla 12.223,61 puandan kapattı. Aylık artış %2,62 olurken, 2025 değişimi %13,64 seviyesinde gerçekleşti.
  • BIST 50: Günü %0,27 yükselişle 9.769,59 puandan tamamladı. Aylık bazda %2,96 artış görülürken, 2025 değişimi %12,85 olarak hesaplandı.
  • BIST 500: Günü %0,01 sınırlı yükselişle 14.029,89 puandan kapattı. Aylık artış %4,00 olurken, 2025 değişimi %23,15 seviyesinde gerçekleşti.
  • BIST Bankacılık Endeksi: Günü %1,18 yükselişle 16.540,04 puandan tamamladı. Aylık bazda %4,33 artış kaydedilirken, 2025 değişimi %13,64 oldu.
  • BIST Sınai Endeksi: Günü %0,22 artışla 14.013,12 puandan kapattı. Aylık artış %3,49 olurken, 2025 değişimi %7,35 seviyesinde gerçekleşti.
  • BIST Hizmetler Endeksi: Günü %0,21 yükselişle 10.559,62 puandan tamamladı. Aylık bazda %1,57 artış görülürken, 2025 değişimi %10,13 olarak hesaplandı.
  • BIST Ulaştırma Endeksi: Günü %0,08 düşüşle 34.500,04 puandan kapattı. Aylık bazda %1,70 gerilerken, 2025 değişimi %1,62 seviyesinde gerçekleşti.
  • BIST Mali Endeks: Günü %0,38 düşüşle 16.355,07 puandan tamamladı. Aylık artış %3,23 olurken, 2025 değişimi %39,10 olarak kaydedildi.

 

2025 yılında hisse bazında ise en çok kazandıran IEYHO, en çok kaybettiren VESTL oldu.