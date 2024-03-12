Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi 62,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

En çok kazandıran sektör yüzde 1,96 ile spor olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 4,24 ile madencilik sektörü oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.