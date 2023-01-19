Borsa günü yüzde 0,71 kazançla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,42 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,88 ile inşaat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 9'da bıraktı.

Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğine dair "şahin" açıklamaları ile enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser hava tersine döndü. Borsa İstanbul ise pozitif ayrıştı.

Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğunu vurgulayan analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının izleneceğini söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.