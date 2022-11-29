Borsa günü yüzde 0,80 kazançla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,29 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile iletişim oldu.

Analistler, Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasına karşın küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izlendiğini aktaran analistler, enflasyonun dirençli olduğuna yönelik değerlendirmelerle Banka'nın aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin nispeten düşüş kaydetse de yüzde 68 ile ağırlığını koruduğunu bildirdi.

Yarın Fed'in yayımlayacağı "Bej Kitap" raporu ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Euro Bölgesinde enflasyon, Çin'de hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.