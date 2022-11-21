Borsa günü yüzde 0,96 kazançla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 87,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 3,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,65 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalar yeni haftaya negatif başladı ancak BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle faizi 50 baz puan artıracağı öngörüldü. Banka'nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler de yeniden güçlendi.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.