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Borsa günü yüzde 1,22 kazançla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak günü 5.061,99 puandan tamamladı.

Haber Merkezi
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BIST 100 endeksi, 60,92 puan artarken toplam işlem hacmi 57,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 1,22 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,99 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e yükseltti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyeleri destek, 5.080 ve 5.200 puanın direnç konumuna bulunuyor.

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