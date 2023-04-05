Borsa günü yüzde 1,29 düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 51,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26 ve holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 2,13 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de artan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlediğini, dün ABD'de fabrika siparişlerinin şubatta yüzde 0,7 düşüşle piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetmesinin ardından bugün de ülkede özel sektör istihdamının martta 145 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttığını vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.900 ve 4.850 puanın destek konumunda bulunuyor.