Borsa günü yüzde 1,38 kazançla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 117 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. En fazla kazandıran sektör yüzde 9,48 ile madencilik, en çok gerileyen sektör ise yüzde 1,96 ile spor oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz artırım hızının yavaşlayabileceği açıklamısının ardından küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) öne çıkacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 5.000 ve 4.950 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.