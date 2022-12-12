Borsa, haftaya yüzde 1,04 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta, önceki kapanışa göre 52,23 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 5.057,53 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92'yle inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 3,08 artarak 5.005,30 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, endeksin haftalık bazdaki kazancı yüzde 0,85 oldu.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Fed üyelerinin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de Hazine bütçe dengesinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.