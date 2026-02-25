Borsa İstanbul 14.000 sınırında: Gözler Kiler ve Halkbank'ta

Borsa İstanbul'un 14.000 puan sınırında kapandığını belirten Dr. Sevgen, güne yurt dışı piyasalardaki olumlu seyrin etkisiyle iyi bir başlangıç beklendiğini ifade etti. Ancak endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan Kiler Holding'in MSI endeksinden çıkarılma haberinin etkilerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bankacılık tarafında ise Halkbank ile ilgili 3 Mart'ta görülecek duruşma haberinin sektörü ve endeksi olumlu etkileyebileceğini belirtti.

Dr. Sevgen, teknik olarak 21 günlük ortalamanın geçtiği bölgenin kritik olduğunu, bu seviyeye kadar geri çekilmelerin şimdilik yalnızca "kar satışı" olarak değerlendirilebileceğini ve yukarı potansiyelin korunduğunu ekledi.

ASELSAN: ABD’de olsaydı 300 milyar dolar olurdu

30 milyar dolar piyasa değerini aşarak Borsa İstanbul'da bu seviyeye ulaşan ilk Türk şirketi olan ASELSAN hakkında konuşan Sevgen, şirketin savunma sanayindeki gücüne dikkat çekti. ASELSAN'ın teknolojik yetkinliğinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bu şirket Amerika’da olsaydı değeri 300 milyar dolar olurdu" değerlendirmesinde bulundu. Mevcut çarpanlarına göre kısa vadede biraz "pahalı" görünse de, gelecekteki potansiyelin şimdiden fiyatlandığını ifade etti.

Merkez Bankası'nın beklenti anketi üzerinden halkın enflasyon ve kur tahminlerini yorumlayan Sevgen, şu noktalara değindi:

Enflasyon: Dr. Sevgen, halkın %48'lik enflasyon beklentisinin, özellikle gıda fiyatları düşünüldüğünde oldukça rasyonel ve gerçekçi olduğunu belirtti.

Dolar/TL: Hane halkının yıl sonu dolar tahmininin (%19 getiri ile 51 TL civarı), piyasadaki vadeli fiyatlamaların (55 TL) altında kaldığını ifade eden Dr. Sevgen, bunun halkın TL'ye daha çok güvendiğini gösterdiğini söyledi.

Altın: Dr. Sevgen, vatandaşın yatırım tercihinde altının %55,5 ile hala bir numara olduğunu, Türkiye'nin dünyada en çok altın ithal eden ilk üç ülke arasında yer aldığını hatırlattı.

Emtia ve kripto cephesi

Altın ve gümüş: Ons altında 5.000 dolar seviyesinin üzerindeki hareketin 5.500 dolara doğru devam edebileceğini öngören Dr. Sevgen, gümüş için "bağıra bağıra al diyor" ifadesini kullanarak 83 dolar üzerindeki kalıcılığın 100 dolara gidişi destekleyeceğini belirtti.

Bakır: Dr. Sevgen arz sıkıntısı nedeniyle bakırın önümüzdeki dönemde ciddi talep göreceğini ve madencilik hisselerinin de bu noktada önem kazanacağını vurguladı.

Bitcoin: Dr. Sevgen, 61.000-62.000 dolar seviyelerinden gelen tepkinin henüz bir "yükseliş trendi" olmadığını, kalıcı bir hareket için 70.000 dolar seviyesindeki ortalamaların geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Küresel gelişmelerin piyasalara etkisi

Trump'ın kongre konuşmasında İran meselesine diplomasi vurgusuyla değinmesini hatırlatan Dr. Sevgen, yarın (Perşembe) gerçekleşecek Cenevre toplantısının sonuçlarının küresel borsalar ve petrol fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Dr. Sevgen ayrıca yatırımcılara sadece Türkiye piyasasına mahkum kalmamalarını, ABD borsalarındaki savunma, sağlık ve finans sektörü hisseleri ile çeşitli borsa yatırım fonlarını (ETF) da değerlendirmelerini tavsiye etti.