Borsa İstanbul endeks değişikliklerini açıkladı: Destek Finans ve Katılımevim Ana Pazar’a geçecek
Borsa İstanbul, 1 Ekim - 31 Aralık 2026 dönemi pay endeksi değişikliklerini açıkladı. Destek Finans Faktoring BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin tamamından çıkarıldı.
Borsa İstanbul, Pay Piyasası Yönergesi’nin 37’nci maddesi ile Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Yeni pazar kriterleri doğrultusunda güncellenen Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar dağılımı ile 2026 yılı dördüncü çeyreğine (1 Ekim 2026 – 31 Aralık 2026) ilişkin pay endeksi revizyonları 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Destek Finans ve Katılımevim Ana Pazar’a geçiyor
Yeni pazar dağılımına göre Destek Finans Faktoring (DSTKF) ile Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) payları, Yıldız Pazar’dan Ana Pazar’a alındı. Her iki şirketin payları da 1 Ekim seansından itibaren Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
Yıldız Pazar: Listede Akbank, ASELSAN, BİM, Ford Otosan, Garanti BBVA, Koç Holding, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Türk Altın İşletmeleri gibi şirketler yer aldı.
Ana Pazar: A1 Capital, Hedef Holding, İnfo Yatırım, Tera Yatırım Teknoloji Holding, Odine Solutions, Rubenis Tekstil, Destek Finans Faktoring ve Katılımevim Tasarruf Finansman bu grupta işlem görecek şirketler arasında yer aldı.
Alt Pazar: Bu grupta AGYO, AKYHO, Bossa, Cosmos Yatırım Holding, Doğusan Boru, Ersu, İhlas Ev Aletleri, Silverline Endüstri ve Ulaşlar Turizm gibi şirketler bulunuyor.
BIST 30 endeksi değişiklikleri
Borsa İstanbul'un gösterge endeksi BIST 30'da tek hisselik revizyona gidildi. TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) endekse dahil edilirken, Destek Finans Faktoring (DSTKF) endeksten çıkarıldı.
Endeksin yedek payları ise sırasıyla Batıçim Batı Anadolu (BTCIM), Türkiye Sigorta (TURSG) ve OYAK Çimento (OYAKC) olarak açıklandı.
BIST 50 endeksi değişiklikleri
BIST 50 Endeksi'ne sanayi, enerji, finans ve perakende sektöründen 6 hisse girdi. CVK Maden (CVKMD), CW Enerji (CWENE), Doğuş Otomotiv (DOAS), Enerya Enerji (ENERY), Mavi Giyim (MAVI) ve T.S.K.B. (TSKB) endekse dahil edildi.
Buna karşılık Destek Finans Faktoring (DSTKF), Efor Yatırım (EFOR), Katılımevim Tas. Fin. (KTLEV), Kuyaş Yatırım (KUYAS), Mia Teknoloji (MIATK) ve Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) endeksten çıkarıldı. BIST 50'nin yedek pay listesi Otokar (OTKAR), Şok Marketler Ticaret (SOKM) ve Arçelik (ARCLK) şeklinde sıralandı.
BIST 100 endeksi değişiklikleri
Piyasanın en geniş göstergelerinden BIST 100 Endeksi'nde 27 hissede rotasyon gerçekleşti.
BIST 100 Endeksi'ne alınan 27 pay:
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Anadolu Grubu Holding (AGHOL)
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Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ)
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Akçansa (AKCNS)
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Akfen Yen. Enerji (AKFYE)
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Albaraka Türk (ALBRK)
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Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT)
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Aygaz (AYGAZ)
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1000 Yatırımlar Holding (BINHO)
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Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT)
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Ege Endüstri (EGEEN)
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Ege Gübre (EGGUB)
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IC Enterra Yen. Enerji (ENTRA)
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Global Yatırım Holding (GLYHO)
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Galata Wind Enerji (GWIND)
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İskenderun Demir Çelik (ISDMR)
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Karsan Otomotiv (KARSN)
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Katmerciler Ekipman (KATMR)
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Kocaer Çelik (KCAER)
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Kordsa Teknik Tekstil (KORDS)
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Limak Doğu Anadolu (LMKDC)
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Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS)
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Reysaş Lojistik (RYSAS)
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Sinpaş GMYO (SNGYO)
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TAB Gıda (TABGD)
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Kıraç Galvaniz (TCKRC)
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Torunlar GMYO (TRGYO)
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Türk Traktör (TTRAK)
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Balsu Gıda (BALSU)
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Batıçim Çimento (BSOKE)
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DAP Gayrimenkul (DAPGM)
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Destek Finans Faktoring (DSTKF)
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Efor Yatırım (EFOR)
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Esenboğa Elektrik (ESEN)
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Europower Enerji (EUPWR)
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Gen İlaç (GENIL)
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Girişim Elektrik Sanayi (GESAN)
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Grainturk Holding (GRTHO)
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Galatasaray Sportif (GSRAY)
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Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO)
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İzdemir Enerji (IZENR)
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Kiler Holding (KLRHO)
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Katılımevim Tas. Fin. (KTLEV)
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Kuyaş Yatırım (KUYAS)
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Margun Enerji (MAGEN)
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Mia Teknoloji (MIATK)
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Odine Teknoloji (ODINE)
-
Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)
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Pasifik Teknoloji (PATEK)
-
Pasifik GMYO (PSGYO)
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QUA Granite Hayal Yapı (QUAGR)
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Ral Yatırım Holding (RALYH)
-
Reeder Teknoloji (REEDR)
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Sarkuysan (SARKY)
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Şekerbank (SKBNK)
BIST 500 endeksi değişiklikleri
BIST 500 Endeksi kapsamında 18 hisse alımı ve 18 hisse çıkarımı yapıldı.
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Albayrak Beton Sanayi (ALBTN)
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Beta Enerji ve Teknoloji (BETAE)
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Çitlekçi Mağazacılık Gıda (CITAS)
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Ekim Turizm (EKIM)
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Golda Gıda (GOLDA)
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İsvea Seramik ve Banyo (ISVEA)
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Kardemir Çelik (KARCL)
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Kapeks Kimya (KPEKS)
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Masfen Enerji (MASFN)
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Metgün Enerji (METEN)
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Orzaks İlaç (ORZAX)
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Prizma Press Matbaacılık (PRZMA)
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Quick Sigorta (QUICK)
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Sa-Ra Enerji (SARAE)
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Soho Giyim ve Enerji (SOHOE)
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Saat ve Saat Sanayi (SSAAT)
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Teknika Plastik (TKNKA)
-
Türker Vangölü Enerji (VEYAS)
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Bossa (BOSSA)
-
Brisa (BRISA)
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CEO Event Medya (CEOEM)
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Desa Deri (DESA)
-
Dinamik Isı Makina Yalıtım (DNISI)
-
Döktaş Dökümcülük (DOKTA)
-
Duran Doğan Basım (DURDO)
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Etiler Gıda (ETILR)
-
Fade Gıda (FADE)
-
Hatay Tekstil (HATEK)
-
Koroplast Temizlik Ambalaj (KRPLS)
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Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)
-
Mondi Turkey (MNDTR)
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OYAK Yatırım Menkul (OYYAT)
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Panora GMYO (PAGYO)
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Şeker Yatırım (SKYMD)
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Trabzon Liman (TLMAN)
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Yükselen Çelik (YKSLN)
Tematik ve likit endeks düzenlemeleri
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BIST Sürdürülebilirlik Endeksi: Gür-Sel Turizm Taşımacılık (GRSEL), Netaş Telekomünikasyon (NETAS) ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) endekse alındı; MLP Sağlık (MPARK) endeksten çıkarıldı.
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BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi: Tofaş Oto Fabrikaları (TOASO) listeye dahil edilirken, T.S.K.B. (TSKB) endeksten çıkarıldı. Yedek paylar Türkiye Sigorta (TURSG), Vakıflar Bankası (VAKBN) ve T. Halk Bankası (HALKB) olarak belirlendi.
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BIST Likit Banka Endeksi: Bu dönem için herhangi bir pay alımı veya çıkarımı gerçekleşmedi.