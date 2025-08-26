Borsa İstanbul endeks kural setinde güncellemeye gitti

Borsa İstanbul tarafından BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru yapıldı.

Borsa İstanbul’da son yıllarda endeks kapsamındaki şirketlerde yaşanan sık değişimler Borsa yönetimini harekete geçirmiş, dönemsel değişikliklerde BIST 100 ve BIST Katılım 100 endekslerine giriş-çıkışların azaltılmasına yönelik kural seti değişikliği görüşe açılmıştı.

Gelen görüşler de dikkate alınarak Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce Kural Seti'nin; Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören payların, BIST Pay Endeksleri kapsamından (BIST Tüm ve BIST 500 Endeksleri) çıkarılması,

BIST 500 Endeksi'nde yer alacak payların seçiminin, Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar yapısına uygun olarak Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar sıralamasıyla yapılması,

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik 25, BIST Temettü 25, BIST Katılım 30, BIST Katılım 50 ve BIST Katılım 100 endekslerinin dönemsel değerlemelerinde kullanılan "Günlük Ortalama İşlem Hacmi" ve "Düzeltilmiş Fiyat" verilerinin, payların pazarlar arası dağılımına ilişkin dönemsel değerlendirme çalışmasında kullanılan verilerle uyumlu hale getirilerek 6 aydan 12 aya çıkarılması,

BIST 100 ve BIST Katılım 100 endekslerinin dönemsel değerlemelerinde, sıralanmış payların seçiminde kullanılan ve halen 95-105 olan alt ve üst sıraların 90-110 olarak değiştirilmesi;

Uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar nedeniyle ise, "1. Giriş ve Amaç" bölümünün adının "Giriş" olarak değiştirilmesi, bu bölümdeki alt başlıkların içerikleri değiştirilmeden güncellenmesi,

"Yönetim" başlıklı bölüme "Borsa İstanbul'un bu Kural Seti kapsamında hesaplanan tüm endekslerin fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğuna dair ibare" eklenmesi,

BIST Geri Alım Endeksi'nin kapsamının belirlenmesinde atıf yapılan SPK'nın ilgili İlke Kararı'nın yürürlükten kalkmış olması nedeniyle "3.29 BIST Geri Alım Endeksi" başlıklı bölümün güncellenmesi amaçlarıyla tadiline karar verildi.

Değişiklikler 27.08.2025 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak.