  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Takip Et

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.737,92 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 10.726,98 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,93 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.737,92 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,19 arttı.

Menkul kıymet yatırım ortaklığı yükselişte, finansal kiralama geriledi

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla gerileyen ise yüzde 5,81 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun ateşkes anlaşmasıyla yatışacağına dair iyimserliklere karşın, ABD'de bütçe anlaşmazlığının sürmesi risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda temkinli hava hakimKüresel piyasalarda temkinli hava hakimEkonomi

 

Ekonomi
Ticaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yükseldi
Ticaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yükseldi
Son dakika... MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınsın üzerine büyüme oranı eklensin
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek
Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek
Dolar düşüş patikasına mı girecek?
Dolar düşüş patikasına mı girecek?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
TÜSEDAD: Kırmızı et fiyatlarının ateşi erken kesim nedeniyle düştü
Kırmızı et fiyatlarının ateşi erken kesim nedeniyle düştü